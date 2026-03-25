TARSİM Genel Müdürü Engürülü, Dünya Meteoroloji Günü etkinliğine katıldı

TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, Dünya Meteoroloji Günü toplantısında tarım sigortasının doğal afet yönetimi ve tarımsal üretimdeki kayıpların azaltılmasındaki rolüne dikkat çekti.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen Dünya Meteoroloji Günü toplantısına iştirak etti.

Tarım Sigortaları Havuzundan (TARSİM) yapılan açıklamaya göre, "Bugünü Gözlemlemek, Yarını Korumak" temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda meteoroloji biliminin toplum güvenliği ve sürdürülebilir gelecek açısından rolü gündeme taşındı.

Sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte, doğal afet ve risklerin yönetilmesi ile tarımsal üretimdeki kayıpların azaltılmasında tarım sigortasının önemi vurgulandı.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Bekir Engürülü, program sonunda katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Açıklamada paneldeki görüşlerine yer verilen Engürülü, kısa, orta ve uzun vadeli hava tahminleri ile meteorolojik veri analizlerinin, tarım sigortaları uygulamalarında önemli bir yer teşkil ettiğini belirtti.

Engürülü, doğal afet ve risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve tarımsal üretimdeki kayıpların azaltılması için tarım sigortasının üreticiler için "vazgeçilmez bir güvence" olduğunu da ifade etti.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ
