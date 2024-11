Dünya Helal Zirvesi'nde Helal Ekonomisi 8 Trilyon Dolara Ulaştı

Dünya Helal Zirvesi Koordinatörü Aylin Şengül, "2015 yılında bu etkinliğe ilk başladığımız dönemlerde dünyada helal ekonomisi 1 trilyon dolar civarındaydı, şu an bu organizasyonla birlikte büyüyen pazarda 8 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediliyor. Gelecek 5 yıl içerisinde 12 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediliyor." ifadelerini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda, yerli ve yabancı bakanlıklar ile çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla organize edilen zirvenin ikinci günü çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo kapsamında, AA muhabirine açıklama yapan Dünya Helal Zirvesi Koordinatörü Şengül, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bu yıl Dünya Helal Zirvesi'nin 10'uncusunun gerçekleştirildiğine işaret eden Şengül, dünkü açılış programlarından bu yana etkinliğin yoğun katılımla devam ettiğini söyledi.

Organizasyona yaklaşık 50 ülkeden 500 yerli ve yabancı markanın katıldığını dile getiren Şengül, şunları kaydetti:

"Dört gün boyunca kayıtlı delegasyona bakıldığında 9 bine yakın yabancı ziyaretçi organizasyonumuzda olacak. Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl uluslararası iş forumlarına ev sahipliği yapıyoruz. Umman İş Forumu, Filistin, Cezayir, Kamerun gibi ülkelerin iş forumları gerçekleşiyor. Ayrıca özellikle bu yıl öne çıkan diğer bir konu Go Afrika. Go Afrika özel alanımızda Afrika'nın birçok bölgesinden önemli iş insanını ve delegesini buraya getiriyoruz. Afrika, Türkiye için önemli bir pazar. Biz de bu iş forumlarıyla, B2B toplantılarıyla, paylaşılan ülkesel bilgilerle önemli ticari işbirliklerine vesile olacağız."

"Gelecek 5 yıl içerisinde 12 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediliyor"

Şengül, dünyada helal pazarındaki gelişmelere ilişkin de bilgiler aktardı.

Helal ekonomisi ve helal sektörünün sadece Müslümanlara yönelik düşünülen bir sektör gibi göründüğüne dikkati çeken Şengül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ama biz yaptığımız bu organizasyonda her yıl görüyoruz ki helal artık sadece Müslümanların değil diğer kitlelerin de sağlıklı ve güvenilir olması sebebiyle tercih ettiği sektör haline geldi. 2015 yılında bu etkinliğe ilk başladığımız dönemlerde dünyada helal ekonomisi 1 trilyon dolar civarındaydı, şu an bu organizasyonla birlikte büyüyen pazarda 8 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediliyor. Hem sağlıklı olması hem güvenilir olması hem de devletimizin bu alanda yaptığı helal belgelendirme ve akreditasyon çalışmalarıyla güven her geçen yıl daha da artarak büyüyor. Gelecek 5 yıl içerisinde de 12 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediliyor. Öngörümüz bu yönde."

"Private label anlamında Türkiye çok önemli bir konumda"

Şengül, bu yıl önceki senelere göre B2B görüşmelerde yaşanan artışa değinerek şöyle devam etti:

"B2B görüşmeler organizasyonlarda artık olmazsa olmaz. Biz de organizatör olarak bu işi önemsiyoruz. Her yıl artı bir değer katarak büyütüyoruz. Bu yıl geçen yıldan farklı olarak uluslararası market zincirleri ve yerel market zincirleri B2B heyetimiz kapsamında bizlerle. Dünyanın birçok lokasyonundan, kendi alanında marka olmuş market müdürleri, satın almacıları B2B programlarına katılıyorlar. Bu yıl 1000'e yakın uluslararası heyetimiz mevcut. Bu görüşmeler önemli ticari işbirliklerine vesile olacaktır."

Şengül, Dünya Helal Zirvesi organizasyonu kapsamında bu yıl iki özel alan oluşturduklarını belirterek, "Bunlar private label alanı ve naturel organik vegan alanı. Biz bu iki alana çok güveniyoruz. Private label anlamında Türkiye çok önemli bir konumda, yüzde 30'a yakın bir üretici kitlesi bu alanda hizmet sağlıyor. Gelecek yıl bu iki organizasyon kendi alanında ayrışmış fuarlar halinde olacak. Dolayısıyla bu yıl ilk lansmanını yaptığımız bu iki etkinlik konusunda da önemli çalışmalar var. Gelecek yıl da bunun yansımalarını hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.