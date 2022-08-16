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Dün iptal edilen zam bu gece geliyor! Motorinin litre fiyatı 24 lirayı aşacak

Ekonomi Haberleri

Dün petrol piyasasında Çin bazlı yaşanan düşüş sonrası 1 lira 26 kuruşluk motorin zammı geri alındı ancak araç sahiplerinin sevinci sadece 1 gün sürdü. 24 saatlik aranın ardından akaryakıta yeniden zam göründü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 76 kuruş artacak. Böylece motorin 24 liranın üzerine çıkacak.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Dün Çin'de yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle brent petrol fiyatları yüzde 5'ten fazla düşerek, 92 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatlarında yaşanan Çin bazlı düşüş sonrası motorine dün gelecek olan 1 lira 26 kuruşluk zam geri alındı.

Araç sahiplerinin zammın iptal edilmesi nedeniyle sevinci yalnızca bir gün sürdü. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorine 79 kuruş zam bekleniyor.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 2 kuruşa, İzmir'de 24 lira 15 kuruş, Ankara'da ise 24 lira 14 kuruşa çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (3)

Davut YALANCI:

Bizim toplum olarak suçumuz ne? Allah'ım biz ne yaptık da bu eziyeti her gün tekrar tekrar yaşıyoruz. Artık zam felan umrumda değil. Toplumca mutsuz, karamsar, hiçbir beklentisi, hayali olmayan bir millet olduk. Hiç mi iyi şeyler yaşayamayacağız?

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Süleyman Şahbaz:

dyecek söz bulamadım

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Tevfik Sağlıcak:

Tarım kredilerde sözde yapılan indirimlerin parasını bi yerlerden çıkarmaları lazım.Brent petrol dolar aynı niye durduk yere zam geliyor şaka gibi

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