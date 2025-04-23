Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş

Dumlupınar'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Tohum Dağıtımı

Dumlupınar'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Tohum Dağıtımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çiftçilere Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında yüzde 75 hibeli yağlık ay çiçeği ve fasulye tohumu dağıtıldı. Kaymakam Alperen Teltik, çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" (TAKE) Projesi çerçevesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli yağlık ay çiçeği ve fasulye tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Çiftçilere Tarım Bakanlığı bütçesinden TAKE projesi çerçevesinde ilçede 2 bin 225 dekara ekimi yapılmak üzere yüzde 75 hibeli yağlık ay çiçeği tohumu ve 17,5 dekara ekimi yapılmak üzere fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaymakam Alperen Teltik, tüm çiftçilere bereketli sezon geçirmelerini diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.