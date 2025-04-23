Dumlupınar'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Tohum Dağıtımı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" (TAKE) Projesi çerçevesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli yağlık ay çiçeği ve fasulye tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Çiftçilere Tarım Bakanlığı bütçesinden TAKE projesi çerçevesinde ilçede 2 bin 225 dekara ekimi yapılmak üzere yüzde 75 hibeli yağlık ay çiçeği tohumu ve 17,5 dekara ekimi yapılmak üzere fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaymakam Alperen Teltik, tüm çiftçilere bereketli sezon geçirmelerini diledi. - KÜTAHYA