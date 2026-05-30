Tarımda geçen yıl 72 bin 149 hektar alan sulamaya açıldı, 12 milyar lira katkı sağlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), geçen yıl tamamlanan 321 tesis yatırımıyla 72 bin 149 hektar alanı sulamaya açarken, bunun bir yılda sağladığı katkı 12 milyar lira oldu.

AA muhabirinin Genel Müdürlüğün verilerinden derlediği bilgiye göre, suyun tasarruflu ve optimum şekilde kullanılması önemini korurken, depolamalı tesisler yapılması suretiyle su kaynakları potansiyelinin değerlendirilerek çok maksatlı bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesine devam ediliyor.

Ayrıca, işletmede olan sulamalarda kayıpların önüne geçilerek suyun daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi, toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının giderilebilmesi amacıyla yenileme projelerinin ön plana çıkarılması ve klasik açık sistem sulama şebekeleri yerine modern kapalı sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Geçen yıl 22 baraj, 70 sulama tesisi hizmete açıldı

Geçen yıl 22 baraj, 7 gölet ve bent, 6 yeraltı depolaması ve suni besleme, 70 sulama tesisi, 8 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu ve atık su tesisi, 195 taşkın tesisi ve 1 özel sektör HES'i olmak üzere 321 tesis tamamlanarak hizmete sunuldu.

Bu tesislerle geçen yıl 72 bin 149 hektar alan sulamaya açılarak, yıllık 12 milyar lira ekonomiye katkı sağlandı. Bu kapsamda 406 milyon metreküp su depolandı, yıllık 67,4 milyon metreküp içme suyu elde edildi, yaklaşık 226 bin hektar alanda toplulaştırma tamamlandı.

Tarım sektöründe ise 70 sulama tesisiyle 72 bin 149 hektar ilave sulama alanı ve 11 bin 781 hektar sulama şebekesi yenileme yatırımı yapıldı. 74 arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmaları kapsamında ilave 225 bin 690 hektar alanda arazi toplulaştırma ve tescil işlemleri gerçekleştirildi.

Taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasıyla ilgili faaliyetler kapsamında geçen yıl 3 bin 121 hektar alan ve 247 meskun mahalde 195 taşkın kontrol tesisi hizmete alındı.