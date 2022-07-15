DSİ, Kocaeli'de sulu tarımla ekonomiye katkı sağlıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kocaeli ekonomisine tarımsal sulamayla katkıda bulunmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurum yatırımlarının kaynağını teşkil eden suyun, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğu kaydedildi.

Ulaştığı her alanda adeta zincirleme reaksiyona sebep olan suyun hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetiklediği vurgulanan açıklamada, suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkinin geniş iş sahalarının doğmasına da vesile olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, DSİ'nin ülkenin kalkınmasının kilometre taşlarından olduğunu, kurumun hizmetlerinden faydalanmayan tek bir vatandaşın olmadığına işaret etti.

"Kocaeli'de 18 bin 220 dekar tarım arazisi sulanıyor"

Suyun hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezinde olduğuna dikkati çeken Akca, "Susuz kalkınmanın mümkün olmadığı aşikardır. Bu kapsamda sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız." ifadesini kullandı.

Akca, DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını aktararak, modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının üretim deseninin çeşitlenmesini ve çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışlar sağladığını bildirdi.

Kocaeli'de 18 Mayıs'ta başlayan 2022 yılı sulama sezonunda toplam 18 bin 220 dekar tarım arazisinin sulanmaya devam ettiğini belirten Akca, kentteki tarım arazilerinde yapılacak sulu tarımla birlikte 2022 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 72 milyon 550 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Akca, çiftçilere bol ve bereketli sulama sezonu dileyerek, "Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." bilgisini verdi.