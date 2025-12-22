Haberler

Serbest piyasada döviz fiyatları

Güncelleme:
İstanbul Kapalıçarşı'da haftanın başlangıcında dolar 42,8160 liradan, euro ise 50,2020 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışta dolar 42,80, euro ise 50,23 liradan satılmıştı.

Dolar 42,8160 liradan, euro ise 50,2020 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 42,8140 liradan alınan dolar 42,8160 liradan, 50,2000 liradan alınan euro ise 50,2020 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,80 liradan, euro ise 50,23 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

