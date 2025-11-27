Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı
Dolar 42,4430 liradan, euro ise 49,3980 liradan işlem görmeye başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da gün içerisinde dolar ve euro fiyatları değişiklik gösterdi.
İstanbul Kapalıçarışı'da 42,4410 liradan alınan dolar 42,4430 liradan, 49,3960 liradan alınan euro ise 49,3980 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,44 liradan, euro ise 49,04 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi