Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 38,0010 liradan, avro ise 40,9040 liradan işlem görmeye başladı. Dünkü kapanışta dolar 38,0100 lira, avro 41,0120 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0010 liradan, avro 40,9040 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 37,9990 liradan alınan dolar, 38,0010 liradan satılıyor. 40,9020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 40,9040 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,0100 lira, avronun satış fiyatı ise 41,0120 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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