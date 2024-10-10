Domaniç'te Patates Hasat Kontrolleri Yapıldı

Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, bitki pasaportu sistemine kayıtlı patates ürününün hasat çalışmaları kontrol edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri kontrollerin amacının, ilçede patates verimliliği artırmak ve kaliteli ürün elde etmek için gereken önlemlerin alınmasını sağlamak olduğunu belirttiler. - KÜTAHYA