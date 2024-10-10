Domaniç'te Patates Hasat Kontrolleri Yapıldı
Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki pasaportu sistemine kayıtlı patates ürünlerinin hasat çalışmalarını denetleyerek verimliliği artırmayı hedefliyor.
Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, bitki pasaportu sistemine kayıtlı patates ürününün hasat çalışmaları kontrol edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri kontrollerin amacının, ilçede patates verimliliği artırmak ve kaliteli ürün elde etmek için gereken önlemlerin alınmasını sağlamak olduğunu belirttiler. - KÜTAHYA