Domaniç'te Kadın Üreticilere Sarımsak Desteği

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından "Sarımsak Üretimini Geliştirme Projesi" çerçevesinde Domaniç ilçesi Çamlıca Köyü Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifine, maliyeti İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanan 300 kilogram dikimlik diş sarımsak kadın üreticilerine teslim edilmiştir. - KÜTAHYA