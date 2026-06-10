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Domaniç Sarımsağı coğrafi işaret yolunda

Domaniç Sarımsağı coğrafi işaret yolunda
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Kütahya’da Domaniç Sarımsağı’nın coğrafi işaret tescili için çalışmalar devam ediyor. Ürünün korunması, tanınırlığının artırılması ve üreticilere ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor.

Kütahya'da yöresel tarım ürünlerinin korunması ve ekonomik değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Domaniç Sarımsağı'nın coğrafi işaret tescili için yürütülen süreç devam ediyor.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Kütahya Ticaret Borsası iş birliğinde sürdürülen çalışmalarla, Domaniç Sarımsağı'nın kendine özgü özelliklerinin bilimsel verilerle ortaya konularak tescillenmesi hedefleniyor.

Bölgeye özgü aroması, kalitesi ve üretim özellikleriyle öne çıkan Domaniç Sarımsağı'nın coğrafi işaret almasıyla birlikte ürünün korunması, tanınırlığının artırılması ve üreticilere ekonomik katkı sağlanması amaçlanıyor.

Yetkililer, coğrafi işaret tescil sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, Domaniç Sarımsağı'nın bölgesel değer olarak hak ettiği konuma ulaşması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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