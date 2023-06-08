Doların rekor artışı sonrası Özgür Demirtaş'tan çağrı: Bırakın ilk anda bi 25'e gitsin, sonra oturup problemi çözün

Seçim sonrasından bugüne kadar yüzde 17'lik bir artış gösteren ve şu dakikalarda 23,40 TL seviyelerinden işlem gören dolar/TL'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren ekonomist Özgür Demirtaş dikkat çeken ifadeler kullandı. Dolar'ın baskılanmasının büyük bir hata olduğunu ifade eden Demirtaş, "Bırakın ilk anda bi 25'e gitsin. Sonra da neden bunların olduğunun muhakemesini doğru yapıp problem çözülsün" dedi.