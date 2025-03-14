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Dolar ve euro tarihi rekor seviyeleri test etti

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Dolar ve euro, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkisiyle tarihi rekor seviyeleri test etmeye devam ediyor. Dolar kuru 36.8078 liraya ulaşarak tarihi yüksek seviyeden işlem gördü. Bir rekor denemesi de eurodan geldi. 11 Mart salı günü ilk kez 40 TL'yi aşarak rekor tazeleyen euro gün içinde en yüksek 39.85 liraya ulaştı.

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve ekonomik göstergelerin durumu, döviz kurlarını etkilemeye devam ediyor. Özellikle dolar ve euro, bu durumdan etkilenerek yüksek seviyeleri görmeye devam ediyor.

Altın fiyatlarındaki rekorla birlikte dolar tarafında da yükseliş yaşanıyor. Dolar yurt içi piyasalar henüz kapalıyla 36.8078 liraya kadar yükseldi. Böylece tarihi yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Dolar gün içinde en düşük 36.6072 lirayı görmüştü.

EURO DA YENİ REKORA KOŞUYOR

Bu dönemde yükselişe geçen Euro/TL'de tarihi zirve göründü. Euro son bir haftadır devam eden yükseliş serisinin ardından 11 Mart salı günü ilk kez 40 TL'yi aşarak rekor tazeledi. Euro gün içinde en yüksek 39.85 liraya ulaştı.

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Dolar ve euro tarihi rekor seviyeleri test etti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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