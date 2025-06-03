Dolar ve Euro Fiyatları Güne Nasıl Başladı?
İstanbul Kapalıçarşı'da doları 39,1500 lira, euroyu ise 44,7320 liradan işlem görmeye başladı. Son kapanış fiyatları ise dolarda 39,19 lira, euroda 44,89 lira olarak kaydedilmişti.
Dolar 39,1500 liradan, euro ise 44,7320 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 39,1480 liradan alınan dolar 39,1500 liradan, 44,7300 liradan alınan euro ise 44,7320 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 39,19 liradan, euro ise 44,89 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi