Dolar ve Avro'da Yeni Dönem: İstanbul Serbest Piyasası Güncel Fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 39,4280 liradan, avro 45,5110 liradan güne başladı. Doların alım fiyatı 39,4260 lira, avronun alım fiyatı ise 45,5090 lira olarak belirlendi.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,4280 liradan, avro 45,5110 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,4260 liradan alınan dolar, 39,4280 liradan satılıyor. 45,5090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 45,5110 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,3310, avronun satış fiyatı ise 45,7010 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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