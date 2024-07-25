Altın ve dolar kuru güne nasıl başladı?

Dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,09 altında 32,8279'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 32,9870'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,70 yükselişle 35,8336, sterlin/TL yüzde 0,50 değer kazancıyla 42,4920'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 104,33 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakması beklenirken, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamalar günden güne güçlenmeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülüyor. Analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmeler ile makroekonomik verilerin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 2 bin 510 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 180 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 660 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,51 altında 2 bin 397 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,3 azalışla 2 bin 367 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakması beklenirken, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamalar günden güne güçlenmeye devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülüyor. Analistler, siyasi taraftaki gelişmeler ile makroekonomik verilerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, gelecek olası haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.