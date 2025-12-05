Haberler

Dolar/TL 42,53 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar/TL, bugün işlem gününe 42,5330 seviyesinden başlayarak önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artış gösterdi. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri yatırımcıların dikkatinde. Kişisel tüketim harcamaları verileri öncesi piyasalarda yön arayışı devam ediyor.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 42,5330 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 42,4995'ten tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,5330'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,6330, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 56,8190 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,1 yükselişle 99 seviyesinden günü tamamlarken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 düşüşle 98,9 seviyesinde dengelendi.

ABD'de faiz indirim beklentilerinin sürmesine karşın, bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verileri öncesi varlık fiyatlamalarında yön arayışı öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 9-10 Aralık'ta yapacağı yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, para piyasalarında politika faizinin 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 88 olarak fiyatlanıyor.

Analistler, Fed'in faiz kararı öncesi ekonomik verilerin yatırımcılar tarafından değerlendirildiğini, bugün açıklanacak ve enflasyon görünümüne ilişkin ipuçları sunması beklenen kişisel tüketim harcamaları verilerinin de yakından takip edileceğini söyledi.

Kişisel tüketim harcamalarındaki görünümün enflasyon tarafında ılımlı bir tablo çizmesinin Fed'in faiz indirim beklentilerini artıracağını ifade eden analistler, beklentilerin üzerinde hızlanmaya işaret eden verilerin gelmesi halinde ise Fed yetkilileri arasında ayrışmaların derinleşebileceğini belirtti.

Söz konusu veri akışının doların diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini etkilemesi beklenirken, devam eden faiz indirim beklentileri dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalmasını sağlıyor.

Bugün ayrıca, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

147 milyon liralık skandalda memurla ilgili karar verildi
Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı

Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
Meteoroloji alarm verdi! Bu tarihe dikkat, 65 ilde sağanak yağış bekleniyor

Bu tarihe dikkat! Kuvvetli geliyor, 65 ili çok fena vuracak
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

147 milyon liralık skandalda memurla ilgili karar verildi
ABD'deki Türkler, yoğun göçmen denetimleriyle tedirgin

O ülkede Türkler neredeyse adım atamıyor! Denetimler bir anda arttı
Barzani yönetiminden Bahçeli'ye yönelik sözler için geri adım: Maksadını aşan yorumlar yapıldı

Barzani'den geri adım! Bahçeli sözleri sonrası yeni açıklama geldi
Medyada dev satın alma! Milyonlar bu ortaklığa çok sevinecek

Milyonlarca abonesi olan 2 platform birleşiyor
Galatasaray'a yıldız futbolcusundan bir kötü haber daha

Galatasaray'a yıldız futbolcusundan bir kötü haber daha
Güllü'nün şüpheli ölümünde şok iddia: Kameramda itildiği an var...

Güllü'nün şüpheli ölümünde şok iddia: Kameramda itildiği an var...
Dünya devi Ekvadorlu ikizleri havada kaptı

Dünya devi ikizleri havada kaptı
Fatih Ürek'ten haber var! Süreç kritik döneme girdi

Fatih Ürek'ten haber var! Süreç kritik döneme girdi
Fuhuş operasyonunda görülmemiş yöntem! 6 kadın bakın nereden çıktı

Fuhuş operasyonunda görülmemiş yöntem! 6 kadın bakın nereden çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.