Haberler

Dolar/TL 43,50 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar/TL, güne artışla başlayarak 43,4960 seviyesinden işlem görmeye başladı. Dün yüzde 0,1 düşüşle 43,4700'den kapanan kur, sabah saatlerinde itibarıyla hafif bir artış gösterdi. Enflasyon verileri de açıklandı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,4960 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 43,4700'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,4960'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 51,4340'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 primle 59,6020'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 97,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de fabrika faaliyetlerinin talep kaynaklı güçlenmeye işaret etmesi, ülke ekonomisine yönelik güveni kısmen desteklerken varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu ve bu ülkeye uygulanan gümrük vergisini yüzde 18'e düşüreceklerini, Hindistan'ın ise buna karşılık ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerini sıfıra indireceğini açıkladı.

Yurt içinde ise enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok

Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu

Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi