Dolar/TL 43,05 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 43,0490 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden döviz, uluslararası gelişmelerle birlikte yatırımcıların değerli metallere yönelmesine neden oldu. Bugün ise yurt içinde reel efektif döviz kuru ve dünya genelinde PMI verileri takip edilecek.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,0490 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 43,0400'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,0490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 50,5550'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 57,3930'dan satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,3 seviyesinde seyrediyor.

ABD yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılması sonrası jeopolitik gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen yıl aralıkta 47,9 değerine inerek beklentilerin altında gerçekleşmesi ABD ekonomisine ilişkin endişelerin az da olsa devam ettiğini ortaya koyarken, bu durum dolar endeksi üzerindeki baskının devam etmesine neden oldu.

Son gelişmeler sonrası artan jeopolitik risklerle yatırımcıların değerli metallere yönelmesi de dolar endeksinde düşüş eğiliminin devam etmesine sebep oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Almanya'da enflasyonun takip edileceğini belirtti.

