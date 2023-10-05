Dolar 27,56'dan işlem görüyor

Dün, yüzde 0,3 artışla günü 27,5680'den tamamlayan dolar/TL, yeni güne yatay bir seyirle başlaması sonrası saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına paralel 27,56 seviyelerinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,05'ten, sterlin/TL ise 33,53'ten satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 106,7 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 primle 1,0510'dan işlem görüyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Fed'in yılın geri kalanında daha çok veri odaklı hareket etmesi beklenirken, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler döviz kurlarındaki oynaklığı artıyor.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, ADP özel sektör istihdamı, eylülde 89 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artarken, Ocak 2021'den bu yana en düşük istihdam artışı gerçekleşti. Eylülde yıllık ücretler ise yüzde 5,9 arttı ve üst üste 12'nci ayda yavaşlama gösterdi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİLER

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret açığı ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 108 seviyesinin direnç, 106 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.