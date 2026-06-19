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Dolar/TL 46,44 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,4440 seviyesinde işlem görüyor. Orta Doğu'daki gelişmeler ve Fed'in şahin sinyalleri doları güçlendirirken, Brent petrol fiyatları yükseldi.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,4440 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 46,4390'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla yatay seyirle 46,4440 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 53,1590'dan ve sterlin/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 61,3150'den işlem görüyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler, varlık fiyatlarının seyri üzerinde ana belirleyici etken olmaya devam ediyor.

Bugün İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD ile İran arasında planlanan görüşmelerin iptal edildiğini bildirmesi, varlık fiyatlarında oynaklığı artırdı.

Bu gelişmeyle Orta Doğu'da barış ikliminin zedelenmesi petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Brent petrolün varili yüzde 1 artışla 79,9 dolara çıktı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahinleşen" sinyalleri ve Orta Doğu'daki gelişmelerle dolar, diğer para birimlerine karşı güçlenmeye devam ediyor. Dolar endeksi 101,1 seviyesine yükselerek yaklaşık son 13 ayın en yüksek seviyesini test etti. Endeks, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 100,9 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise ABD ve Çin'de piyasaların kapalı olacağını belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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