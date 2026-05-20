Haberler

Dolar/TL 45,60 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar/TL, güne yatay başlayarak 45,5970 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalar, Orta Doğu'daki gerilimler ve Fed toplantı tutanaklarına odaklandı.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,5970 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,5840'tan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.35 itibarıyla dar bantta hareket ederek 45,5970, avro/TL yüzde 0,1 artışla 52,9450 ve sterlin/TL yatay seyirle 61,1090 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi önceki kapanışına yakın seyirle 99,3 seviyesinde seyrediyor. Orta Doğu'daki gerilimlerin piyasalara yönelik zincirleme etkileri varlık fiyatlamalarında daha belirgin hissedilmeye başlandı.

ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin enerji maliyetlerini yüksek tutması ve merkez bankalarının beklenenden daha sıkı kalabileceği tahminleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bugün gözler ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın bugün açıklayacağı finansal sonuçları ile ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi. Fed'in toplantı tutanaklarında bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller aranacak.

Öte yandan, ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısının görüşmelere açılmasını kabul ederek tasarının önünü açan bir adım attı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Fed'in toplantı tutanakları ve Avro Bölgesinde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

Ülke sular altında kaldı! Çok sayıda ölü, onlarca kayıp var
Acun Ilıcalı'nın yıldızına tarihi maç öncesi kötü haber! Dünyası başına yıkıldı

Acun'un yıldızına tarihi maç öncesi kötü haber! Dünyası başına yıkıldı
Malatya’daki sarsıntıyı 'Deprem Uyarı Sistemi' nokta atışı bildi

Malatya’daki depremi nokta atışı bildi, mesajı gören kaçmaya başladı
Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi

Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi
İran’da savaş alarmı! Sivillere AK-47 eğitimi veriliyor

Korkulan oluyor! Şimdi de halka silah öğretmeye başladılar
Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

Bu tatbikat değil resmen savaş provası
Meloni’nin Modi'yi karşıladığı kıyafet gündem oldu: Evinin bahçesinde gibi

Resmi zirveye damga vurdu! Meloni'yi gören herkes aynı yorumu yapıyor