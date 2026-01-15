Haberler

Dolar/TL 43,19 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yaparak 43,1900 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. ABD'deki enflasyonist baskılar, Fed'in faiz indirimleri beklentilerini sınırlarken yatırımcılar dikkatle takip ediyor. Ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın bazı çiplere tarife getirmesi de gündemde.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 43,1900 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 43,1740'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 43,1900'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 50,3830'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 58,1220'den satılıyor.

ABD'de fiyatlar genel düzeyindeki artışın üretici tarafında sürmesi enflasyonist baskıların devam edebileceği endişelerini artırdı.

Söz konusu gelişme ABD Merkez Bankasına ( Fed ) yönelik faiz indirimleri beklentilerini sınırlı da olsa törpülerken yatırımcıların tahminleri Fed'in yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağı yönünde yoğunlaştı.

Fed'e yönelik azalan gevşeme beklentileriyle dolar endeksinde yukarı yönlü hareket gözleniyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,2 seviyesinde bulunuyor.

Jeopolitik tarafta ABD yönetiminin İran'daki olaylara karşı tutumu yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD'nin İran'a doğrudan bir askeri müdahale yapmayacağına yönelik beklentiler endişeleri bir miktar yatıştırdı.

Yoğun makroekonomik ve jeopolitik gündem yatırımcıların temkinli davranmasına neden olurken ABD Başkanı Donald Trump, bazı gelişmiş çiplere yüzde 25 tarife getirilmesine yönelik kararnameye imza attı.

Trump'ın imzaladığı kararnameyle Nvidia H200 ve AMD MI325X gibi bazı gelişmiş çiplere yüzde 25 tarife uygulanacağı ancak ABD'nin teknoloji tedarik zincirinin kurulmasını ve yarı iletken türevlerinin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesini desteklemek için ithal edilen çiplere uygulanmayacağı belirtildi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
