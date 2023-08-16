Dolar 27,06'dan işlem görüyor

Dün 27,08-27,02 dar bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 27,0614'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 27,0640'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası ( Fed ) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, tutanaklardan alınacak olası sinyallerin Banka'nın gelecek dönem politikalarına ışık tutabileceğini söyledi.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve haziran ayı sanayi üretimi ile ABD'de temmuz ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 105 seviyelerinin direnç, 102'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.