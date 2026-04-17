Dolar/TL 44,87 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 44,8650 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 44,8040'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,8650'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 52,8660'tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 60,6500'dan satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,2 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarını yönlendiren ana faktör olmaya devam ediyor.

Taraflar arasında sağlanan ateşkes risk algısını aşağı çekerken, savaşın makroekonomik görünüme etkilerinin geçici mi yoksa daha kalıcı ve büyüme üzerinde baskı oluşturacak nitelikte mi olacağına yönelik belirsizlikler sürüyor.

Petrol arzına yönelik süregelen endişeler ise küresel enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü şekillenmesine neden oluyor.

ABD ekonomisi enflasyon-resesyon ikilemi arasında yol almaya devam ederken, ABD Merkez Bankasındaki (Fed) başkanlık değişimi süreci gelecek dönemde uygulanacak para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

ABD Senatosunun bazı Demokrat üyeleri, Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'un atanma sürecinin, Fed Başkanı Jerome Powell ve Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook hakkında yürütülen soruşturmalar kapatılana kadar durdurulmasını talep etti.

Mevcut gelişmelerin yanında Fed yetkililerinin de birbirinden ayrışan sözle yönlendirmeleri, Bankanın gelecek dönemlerde atacağı politika adımlarına yönelik beklenti oluşumunu güçleştiriyor.

Öte yandan, yurt içinde bu akşam uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin beklenen Türkiye değerlendirmesi takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.