Haberler

Dolar/TL 45,74 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 45,7430 seviyesinden işlem görüyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve Fed yetkililerinin açıklamaları piyasaların odağında.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,7430 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,5740'tan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 45,7430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 53,1050'den ve sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 61,7060'tan satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 99,2 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da gerilimleri azaltabilecek gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD-İran arasındaki jeopolitik gerilimin Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen diplomatik temaslarla çözüm sürecine girebileceğine yönelik iyimserlikler yatırımcı iştahını destekliyor.

Diğer taraftan petrol maliyetlerinden ötürü ABD'de enflasyonist baskıların artabileceğine ilişkin öngörüler sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edildi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz oranlarını artırmanın, arz şoklarının tetiklediği enflasyonu çözmeyeceğini belirtti. Barkin, enflasyon şoklarının devam etmesi durumunda, Fed'in buna yanıt vermesi gerekeceğini söyledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de oldukça ciddi bir enflasyon sorunu olduğunu ancak iş gücü piyasasının istikrarlı seyrettiğini bildirdi.

Goolsbee, Fed'in ikili hedeflerinden enflasyon tarafına daha çok odaklanmış durumda olduğunu vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel beklenti anketi, ticaret dengesi, reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Kayserispor, FIFA ve UEFA'ya gidecek

Hacıosmanoğlu'nu UEFA'ya şikayet edecekler

CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek

Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Özel'e desteğini ilan etti
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı
Babacan'dan 'mutlak butlan' yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez

CHP'yi sert eleştiren Babacan'dan karar sonrası sürpriz yorum