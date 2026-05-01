Dolar/TL 45,18 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,1820 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 45,1920'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yatay seyirle 45,1820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen altında 52,9900'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 61,5060'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de açıklanan büyüme verilerinin beklentileri karşılamasa da önceki çeyreğe göre ekonomik aktivitenin hızlandığına işaret etmesi, ABD/İsrail-İran Savaşı'na yönelik olumsuz haber akışının yavaşlaması ve güçlü gelen bilançolar varlık fiyatlamalarında belirleyici oluyor.

Bugün yurt içi piyasalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapalı olacak.

Analistler, bugün ABD'de imalat aktivitesine yönelik verilerin takip edileceğini söyledi.