Dolar/TL 45,05 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,0510 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,0280'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,0510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 52,7470'ten, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 60,9220'den satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 98,6 seviyesinde seyrediyor.

ABD-İran cephesinde anlaşmanın akıbetine yönelik taraflardan gelen açıklamalar devam ederken müzakerelerde somut ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı'nda yeniden artan tansiyonun petrol fiyatlarını yukarı taşıması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

İkinci ayına ulaşan çatışmalar ve süregelen gerilimlere yönelik haber akışı yatırımcıların ana gündem maddesi olmayı sürdürürken Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kısıtlanmasıyla artan enerji maliyetleri küresel enflasyonist baskıları güçlendiriyor.

Dünya genelinde merkez bankalarının politika adımları ise varlık fiyatlarının seyrini etkiliyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün politika faizinde değişikliğe gitmedi. Banka, bu yıl için yüzde 1,9 olması beklenen çekirdek enflasyon tahminini yüzde 2,8'e yükseltti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) alacağı para politikaları kararları ve banka başkanlarının yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi ve Konut Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirtti.