Dolar/TL 45,05 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,0510 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,0280'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,0510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 52,7470'ten, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 60,9220'den satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 98,6 seviyesinde seyrediyor.

ABD-İran cephesinde anlaşmanın akıbetine yönelik taraflardan gelen açıklamalar devam ederken müzakerelerde somut ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı'nda yeniden artan tansiyonun petrol fiyatlarını yukarı taşıması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

İkinci ayına ulaşan çatışmalar ve süregelen gerilimlere yönelik haber akışı yatırımcıların ana gündem maddesi olmayı sürdürürken Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kısıtlanmasıyla artan enerji maliyetleri küresel enflasyonist baskıları güçlendiriyor.

Dünya genelinde merkez bankalarının politika adımları ise varlık fiyatlarının seyrini etkiliyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün politika faizinde değişikliğe gitmedi. Banka, bu yıl için yüzde 1,9 olması beklenen çekirdek enflasyon tahminini yüzde 2,8'e yükseltti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) alacağı para politikaları kararları ve banka başkanlarının yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi ve Konut Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Karısını taciz eden adamı yumrukla yere serdi! İzleyenler ikiye bölündü

Karısını taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi
Binlerce tweet attılar! İşte Fenerbahçe taraftarının Tedesco'nun yerine istediği isim

İşte taraftarın Tedesco'nun yerine istediği isim
Fenerbahçe'de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın

Derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
Seda Sayan'dan 'Ter kokuyor' dediği İstanbul'la ilgili sürpriz öneri

"Ter kokuyor" dediği İstanbul için bakın ne önerdi

Karısını taciz eden adamı yumrukla yere serdi! İzleyenler ikiye bölündü

Karısını taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi

"Kes lan" cevabı bardağı taşırdı! Bakanlık da ilk cezasını kesti
Rober Hatemo'yu korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü

Ünlü şarkıcıyı korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü