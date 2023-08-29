Güne yükselişle başlayan dolar, 26,57 seviyesinden işlem görüyor
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,62 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 28,82'den, sterlin ise 33,64'ten alıcı buluyor.
Dün, 26,31-26,57 bandında hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kazancıyla 26,48'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 26,62'den işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL 28,82'den, sterlin/TL ise 33,64'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 103,97 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi önceki kapanışının hemen altında 1,0813'ten işlem görüyor.
PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDIAnalistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini söyledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik beklentilerin doların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin destek, 104'ün ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
Kaynak: AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi