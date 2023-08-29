Güne yükselişle başlayan dolar, 26,57 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,62 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 28,82'den, sterlin ise 33,64'ten alıcı buluyor.

Dün, 26,31-26,57 bandında hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kazancıyla 26,48'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 26,62'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 28,82'den, sterlin/TL ise 33,64'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 103,97 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi önceki kapanışının hemen altında 1,0813'ten işlem görüyor.

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