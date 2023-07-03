Dolar yeni haftaya artışla başladı! İşte kurdaki son durum

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 26,1020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 gerileyerek 28,3720'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 33,0590'dan satılıyor.

DÜNYA GENELİNDE RİSK İŞTAHI ARTTI

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 103,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0880 seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesinin dünya genelinde risk iştahını artırdığını belirtti.

25 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI ÖNGÖRÜLÜYOR

ABD'de enflasyon beklentisinin haziranda yüzde 4,2'den yüzde 3,3'e inerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Analistler, bu hafta ülkede açıklanacak iş gücü piyasasına ilişkin verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, iş gücü piyasasından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 104 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.