Dolar/TL, 19,43 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,4270 seviyelerinden işlem görüyor. Dün 19,39-19,44 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 19,4085'ten tamamladı.

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasın ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,4270'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 21,4260'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 24,2070'ten satılıyor.

Dün yüzde 0,5 gerileyen dolar endeksi, yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 101,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1030'dan alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD'de ekonominin soğumaya devam ettiğine ilişkin işaretlerin, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz artışlarına mayıs ayı itibarıyla son verebileceği beklentilerini güçlendirdiğini belirterek, artan resesyon kaygılarıyla varlık fiyatlarında yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, haziran toplantısındaki faiz artış ihtimalinin ise önemli oranda güç kaybettiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi, yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.