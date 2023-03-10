Dolar/TL, 18,97 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,9670 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, en düşük 18,6854 ve en yüksek 18,9775 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,9582'den tamamladı.