Dolar/TL, 18,66 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,66 seviyelerinde işlem görüyor. Dün 18,65-18,68 bandında yatay seyreden dolar/TL, günü 18,6569 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 18,6620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 19,8170'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 22,7040'tan satılıyor. Dün yüzde 0,7 azalışla 104 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yatay bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,0620 seviyesinden işlem görüyor. PİYASALARDA FİYATLAMALAR ZORLAŞTI Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişelerine karşın merkez bankalarının şahin duruşlarını koruyacaklarına ilişkin sinyallerle piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını bildirdi. Bugün, veri gündeminde ABD'de cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışlarının öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,7'nin destek, 105'in direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Sterlin Finans Ekonomi Haberler

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