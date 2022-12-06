Dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,64 seviyelerinde işlem görüyor. Dün 18,62-18,68 bandında hareket eden dolar/TL, günü 18,6412 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 18,6390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 19,5360'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 22,7320'den satılıyor. DOLAR TALEBİ GÜÇLENDİ ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerle dolar talebi güçlendi. Dolar endeksi dün 104,1'le 28 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından söz konusu gelişmelerle yükselişe geçti ve günü yüzde 0,7 artışla tamamladı. Şu sıralarda dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 105,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0480'den işlem görüyor. GÖZLER ABD'DE DIŞ TİCARET DENGESİ VERİLERİNDE Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104'ün destek, 106'nın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. Kaynak: AA / Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Sterlin Finans Ekonomi Haberler

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