Dolar/TL, 18,24 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dün piyasalardaki kapanışını 18,22 seviyesinden yapan dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 18,24 seviyesinden işlem görüyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 18,22'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,24'den işlem görüyor. EURO VE STERLİNDE SON DURUM Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 18,50'den, sterlin/TL yüzde 0,40 değer kazancıyla 21,39'dan satılıyor. Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinde son 40 yılın zirvesinden dönüş sinyali vereceğine ilişkin beklentilerin öne çıktığını belirterek, söz konusu durumun doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını söyledi. FAİZDE 75 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENİYOR ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında yüzde 88 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının öngörüldüğünü aktaran analistler, ekim toplantısında ise tahminlerin 25 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi. Dolar endeksi Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla 20 yılın zirvesinden geri çekiliyor. Şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 108,1 seviyesinde bulunan dolar endeksinde düşüş eğilimi üst üste beşinci işlem gününe taşındı. Avro/dolar paritesi ise dolar endeksindeki harekete paralel yükselişini sürdürürken, yeni günde yüzde 0,2 değer kazanarak 1,0140'ta dengelendi. PİYASALARDA SON DURUM Bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 6,2 düştü, yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterdi. Analistler, günün geri kalanında ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin destek, 108,5'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Aslan Tam Gemi Şok Denemeleri Sterlin Finans Ekonomi Güncel Haberler

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