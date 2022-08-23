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DolarTL, 18,12 seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Dün piyasalardaki kapanışını 18,07 seviyesinden yapan dolar/TL yeni güne yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 18,12 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin altında 18,07'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 18,12 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 17,96'dan, sterlin/TL yüzde 0,15 yükselişle 21,28'ten satılıyor.

Dolar endeksi, 109,2 ile 6 haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, avro/dolar paritesi 0,9901 ile Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, dünyanın önde gelen ekonomilerinde yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının korunduğunu belirterek, yatırımcı fiyatlamaları açısından merkez bankalarının alacağı aksiyonlar ve sözle yönlendirmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu vurgulayan analistler, buna paralel dolar talebinin de güçlü kaldığını ifade etti.

Analistler, Avrupa'da devam eden resesyon kaygılarının avroyu baskıladığına da değinerek, bugün dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini, teknik açıdan dolar endeksi için 109,3'ün aşılması durumunda 110'un direnç, 108'in ise destek konumuna geleceğini bildirdi.

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Kaynak: AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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