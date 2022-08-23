DolarTL, 18,12 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin altında 18,07'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 18,12 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 17,96'dan, sterlin/TL yüzde 0,15 yükselişle 21,28'ten satılıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu vurgulayan analistler, buna paralel dolar talebinin de güçlü kaldığını ifade etti.