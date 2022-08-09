Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan dolar/TL dün piyasalardaki kapanışını 17,94 seviyesinden yaptı. Yeni güne de yükselişini sürdürerek devam eden Dolar/TL piyasalarda 17,96 seviyesinden işlem görüyor. Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL günü günü 17,94'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 17,96'dan işlem görüyor. EURO VE STERLİNDE SON DURUM Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,24 primle 18,33'den, sterlin/TL yüzde 0,20 yükselişle 21,70'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 106,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi 0,1 yükselişle 1,0210'dan alıcı buluyor. PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR Analistler, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi. Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti. Ekonomi AA / Murat Aslan Tam Gemi Şok Denemeleri Sterlin Finans Ekonomi Haberler

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