Dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor Dün piyasalardaki kapanışını 17,46'dan yapan dolar/TL yeni güne yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 17,56 seviyelerinden işlem görüyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü 17,46'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 17,56'dan işlem görüyor. EURO VE STERLİNDE SON DURUM Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,23 değer kazancıyla 17,92'den, sterlin/TL yüzde 0,79 primle 21,04'ten satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 106,8 seviyesinde bulunuyor. ANALİSTLER DİRENÇ KONUMUNU BELİRLEDİ Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin ardından resesyon endişelerinin tekrar gündeme geldiğini bildirdi. Bugün, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 106,5'in destek, 108,5'in direnç konumuna geldiğini kaydetti. AA / Murat Aslan - Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Ekonomi Haberler

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