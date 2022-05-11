Dolar/TL 15,30 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 15,3010'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 16,1520'den, sterlin/TL yüzde 0,4 kazançla 18,8610'dan satılıyor. Dolar endeksi, dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 103,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,0560'tan alıcı buluyor.

FED KARARI SONRASI ANALİSTLERİN YORUMU

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de nisanda yıllık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,1 ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Öte yandan Almanya'da da martta yüzde 7,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7,4 ile 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Verilerin ardından küresel çapta halihazırda yüksek seyreden enflasyonun, Çin'de salgın tedbirleri ve Avrupa'da jeopolitik belirsizliklerin yansımasıyla gelecek aylarda daha da kötüleşebileceği beklentileri güçlendi. Analistler, ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artıran gelişmelerin mevcudiyetini koruduğunu, bu durumun dolara olan talebin güçlü kalmasını sağladığını söyledi. Yatırımcıların bugün ABD'de martta yıllık yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini gören enflasyonda düşüş olup olmayacağını takip edeceğini aktaran analistler, zirvenin tazelenmesi durumunda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımına gidebileceğine yönelik fiyatlamaların güçleneceğini ve döviz piyasalarında oynaklığın artabileceğini kaydetti.