Dolar/TL 14,78 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 14,78 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 14,8146'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 14,7840 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 15,5650'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 18,5600'dan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe çıkaran dolar endeksi, bugün 103,7 ile son 5 yılın zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 103,4'te dengelendi. Avro/dolar paritesi ise en düşük 1,0480'i görmesinin ardından 1,0540 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikası tutumunun, doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, yurt dışında ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.