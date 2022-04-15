Dolar/TL 14,63 seviyelerinde işlem görüyor

Dün, dar bant içinde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 14,6124'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 14,6360 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,8370'ten, sterlin/TL ise 19,1559'dan satılıyor. Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 100,5'te dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0810'dan alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da piyasaların kapalı olduğunu kaydederek, döviz piyasalarının nispeten sığ olduğunu ve haber akışına paralel oynaklıkların artabileceğini bildirdi. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının öne çıktığını söyledi.