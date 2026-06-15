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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 46,2630 liradan, avro ise 53,7820 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre dolar düşerken avro yükseldi.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,2630 liradan, avro 53,7820 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 46,2610 liradan alınan dolar, 46,2630 liradan satılıyor. 53,7800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,7820 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 46,2650 lira, avronun satış fiyatı ise 53,5740 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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