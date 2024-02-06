Dolar, 30.80 TL'ye çıkarak tarihi seviyesini gördü
Dün 30.55 TL ile kapanan dolar kuru bugün 30.57 TL seviyesinden işlem görürken, sabah saatlerinde 30.80630 TL'ye çıkarak tarihi seviyesine ulaştı. Euro ise 32.91 TL seviyesinden işlem görüyor.
30 lira seviyesine erişmesinden sonra dolardaki hareketlilik sürüyor. Dün 30.55 TL ile kapanan dolar kuru bugün 30.57 TL seviyesinden işlem görürken sabah saatlerinde 30.80630 TL seviyesine çıkarak tarihi seviyesini gördü.
DOLAR, EURO KURUNDA SON DURUM
İstanbul serbest piyasada dolar 30,56 TL'den, euro 32,90 TL'den güne başladı. Dolar, sabah saatlerinde 30.80630 seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu kırdı.
Serbest piyasada dolar 30.56 TL'den alınırken 30.5720 TL'den satılıyor. Euro alış fiyatı 32.905 TL, satış fiyatı ise 32.9168 TL'den işlem görüyor. Dün doların satış fiyatı 30,5540 lira, euro satış fiyatı ise 32,8990 lira olmuştu.