Dolar, 20 lira seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı

2. tur seçimleri öncesi piyasalardaki hareketlilik devam ederken, dolar sabah seansında 20 lira 18 kuruşu görerek tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Dolar/TL, sabah seansında 20,18 seviyesiyle tüm zamanların en yüksek değerini gördü. 20 lirayı aşarak bir rekora imza atan dolar kuru, saat 08.50 itibarıyla 19,82 TL'den işlem görüyor.

EURO 22,27 TL'YE KADAR YÜKSELDİ

Euro/TL ise 21,47'den fiyatlanıyor. Euro kuru, sabah seansında 22 lira seviyesini aşarak 22,27 TL'ye kadar yükselmişti. Euro/dolar ise 1,08 seviyesinden alıcı buluyor.