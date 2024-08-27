Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu İhalelere Destek İstiyor

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İl Bank ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün ihalelere katılım konusunda destek istediklerini belirterek, "İl Bank'tan Adana, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye müteahhitlerimize ihale için davetiye gitmesini istiyoruz" dedi.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED)'e nezaket ziyaretinde bulundu. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu ziyarette, Zenbilci ve Akın'a federasyonun çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Ele alınan konuların başında, İLBANK Projelerinde bölge firmalarının ulaşması, faiz oranlarının düşürülmesi, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde deprem bölgesinde yapımları devam eden 'Hafif Çelik Köy Evleri Projeleri'ne bölge firmalarının ulaşması konusunda ve rezerv alanları ve imar sorunları, inşaatı tamamlama sigortası hakkında, yapsat ve kamu müteahhitlerinin sorunları hakkında bilgiler sunuldu ve destek istendi.

"İnşaatı tamamlama sigortası yüzde 100'e çıkmalı"

DAİMFED olarak, inşaatı tamamlama sigortasını gündeme getirdiklerini ve bu konunun son derece önemli olduğuna vurgu yapan Karslıoğlu, "Müteahhittin kaçması, hayatını kaybetmesi, iflas etmesi konusunu rafa kaldırmak istiyoruz. Türkiye Sigorta yetkilileriyle görüştük, projeyi sigorta şirketine veriyoruz, takibini onlar yapıyor. Trafikte nasıl kasko varsa, bizler de inşaatı tamamlama süresini kaskoya benzetiyoruz. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaatı tamamlama sigortasını yüzde 10'nuna kadar istiyor. Biz bunun yüzde 100'e çıkartılmasını istiyoruz. Biz vatandaşlara diyoruz ki, müteahhit size düşen payı 80 metrekare veriyorsa, siz 78 metrekare anlaşın ve tamamını müteahhit ödesin diyoruz. Yarısını müteahhit, diğer yarısını vatandaş ödeyecek. Vatandaşlarımız da buna çok sıcak baktı. Adana'da bütün toplantılarımızda artık müteahhit gittiği zaman inşaatı tamamlama sigortası yaptır demeye başladı. Bu sigorta sistemi müteahhitlik sektöründe de zorunlu hale gelsin istiyoruz. Böylelikle inşaat bitene kadar herkesin içi rahat olur" diye konuştu.

"İhalelere yerel müteahhitlerimizin de davet edilmesi gerekiyor"

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ihalelere de değinen Genel Başkan Karslıoğlu, "Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nde Hafif Çelik Köy Evleri ihaleleri yapılıyor. Bu ihalelere bu bölgede Adana, Osmaniye, Gaziantep'te olanlar davet edilmiyor, Ankara'dan davet edilenler oluyor. Genelde de yüzde 99'u Karadenizli oluyor. Bir de İlbank'ta da bu sorunu yaşıyoruz. İl Bank ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'müzün bizlere bu konu hakkında olanak sağlamalarını ve ihalelere katılım konusunda desteklemeleri istiyoruz. Bizler de en azından dosyalarımızı sunalım. İl Bank'tan Adana, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye müteahhitlerimize ihale için davetiye gitmesini istiyoruz" dedi.

"DAİMFED'in çalışmalarını yakından takip ediyoruz"

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ise, DAİMFED'in çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Özellikle 'Mesleğim Elimde' projesini oldukça fazla önemsiyor ve Adalet Bakanımıza konuyu iletip, Açık Cezaevleri olan tüm illerimizde de bunu hayata geçirme için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ADANA