Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6

Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6
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EPDK doğal gazda zam yapıldığını açıkladı. Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 24.6 oranında zam yapıldı. Sanayide kullanılan doğal gaz ise yüzde 7.86 oranında zamlandı.

Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6, sanayide yüzde 7,86 oranında zam yapıldı.

DOĞAL GAZA ZAM YAPILDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yeni doğal gaz fiyatlarını duyurdu. Buna göre konutta kullanılan doğal gaza yüzde 24.6, sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 7ç86 zam yapıldı. Zamlı tarifelerin bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

EPDK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

EPDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidilmiştir. BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86 konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artış söz konusudur. Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (61)

Haber Yorumlarımurat özkan:

allah sizi bildiği gibi yapsın bu insanları kan ağlatıyorsunuz

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

kendi vatandaşlarına bu kadar zulüm yapan başka ülke varmı

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

Gaz cıkdı gaz acın camları gaz AK traklar anlamaz gerçide çeyrek asır anlamadılar devamke -))))))

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Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıAhmet DEMİR:

en son kombiyi yükseltip. camları açacaktık ne oldu bizim iş.

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Haber Yorumlarıkml apk:

allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın

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