Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 353 lira 77 kuruş olarak belirlendi. Dün toplam işlem hacmi 3 milyon 138 bin 790 lira oldu ve Türkiye'ye toplam 216 milyon 220 bin 359 metreküp gaz girişi gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 353 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 138 bin 790 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 125 bin 452 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 353 lira 77 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 219 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 71 lira 46 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 636 lira 8 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 216 milyon 220 bin 359 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 216 milyon 386 bin 17 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak

Türkiye'den tarihi Eurofighter adımı! İmzalar bugün atılıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı

Savaşın kazananı Rusya oldu
Çin'den bir ilk! 'Atlas' isimli İHA sürü sistemini görücüye çıkardılar

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! Askeri dengeler altüst olacak
Tahliye edilen Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı

İşte Tahliye edilen Metehan'ın aylık geliri
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok
Telefonunuza bu mesaj geldiyse dikkat! HGS kullanıcılarına büyük tuzak

Bayram sonrası büyük tuzak! Bu mesaja tıklayan parasını kaybediyor
Savaşın en sıcak görüntüsü! Hepsini tek tek vurdu

Savaşın en sıcak görüntüsü! Hepsini tek tek vurdu