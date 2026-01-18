Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 173 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 308 bin 796 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 701 bin 800 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 173 lira 69 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 304 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 882 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 465 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 313 milyon 137 bin 793 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 313 milyon 208 metreküp olarak kayıtlara geçti.