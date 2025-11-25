Haberler

Doğa Koleji, Öğretmenler Günü’nde Gülten Dayıoğlu'nu Ağırladı

Güncelleme:
Doğa Koleji, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yazar Gülten Dayıoğlu'nu konuk ederek 'Doğa'da İz Bırakan Sohbetler' etkinliği düzenledi. Dayıoğlu'nun paylaşımları, katılımcılara ilham verdi.

Kolej'den yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü tarafından organize edilen "Doğa'da İz Bırakan Sohbetler" etkinliği, öğretmenler, yöneticiler, akademik birimler ve idari ekiplerin geniş katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik boyunca Dayıoğlu, öğretmenlik yılları, yazarlık serüveni, eserlerinin ardındaki gerçek yaşam kesitleri ve üç kuşağı birleştiren hikaye anlayışını aktarırken, "Bir çocuğun ufkunu genişletmek, bir ömrün en kalıcı başarılarından biridir" sözleri salonda büyük ilgi gördü.

"Doğa'da İz Bırakan Sohbetler", Doğa Koleji'nin kültür, sanat ve eğitim alanındaki isimleri toplulukla buluşturarak kurumsal gelişimi destekleyen etkinlik serilerinden biri olarak sürüyor.

Dayıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen buluşma, 24 Kasım'ın ruhunu pekiştiren, ilham veren ve duygusal deneyim olarak Doğa Koleji'nin hafızasında yer etti.

Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, Gülten Dayıoğlu'na katılımından dolayı teşekkür ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü anlamlandıran buluşmanın Doğa Koleji için büyük değer taşıdığını belirtti.

Genç, "Böylesine önemli edebiyatçının aramızda olması hepimiz için büyük onur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
